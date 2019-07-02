TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş bir araya geldi
Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, Kulüpler Birliği Vakfı temsilcileri ile yayıncı kuruluş Digiturk'ün yetkilileri, TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplantı yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, Kulüpler Birliği Vakfı temsilcileri ile yayıncı kuruluş Digiturk'ün yetkilileri, TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplantı yaptı.
Kaynak: Dunya.com
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