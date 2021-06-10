TFF, Gençlerbirliği Kulübünün yeni başkanı Mehmet Niyazi Akdaş'ı tebrik etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Mehmet Niyazi Akdaş'ı tebrik etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Mehmet Niyazi Akdaş'ı tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Gençlerbirliği Spor Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Mehmet Niyazi Akdaş ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük