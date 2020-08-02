TFF'den Mesut Şen için taziye mesajı Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın ve Bursaspor'un eski futbolcusu Mesut Şen'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın ve Bursaspor'un eski futbolcusu Mesut Şen'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın eski oyuncularından Mesut Şen'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bursaspor'da uzun yıllar forma giyen ve Yeşil-Beyazlıların kaptanlığını yapan Mesut Şen, teknik direktör olarak da Türk futboluna değerli hizmetlerde bulundu. Merhum Mesut Şen'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Bursaspor ve spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA