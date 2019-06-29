TFF'den Erol Bedir'e tebrik
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeniden Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Erol Bedir için tebrik mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeniden Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Erol Bedir için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Kayserispor Kulübünün bugün yapılan seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa tekrar seçilen Sayın Erol Bedir ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA
YORUMLAR
İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi
Dusko Tosic, Jelena Karleusa'dan intikamını, Sırp şarkıcı Katarine'nın fotoğraflarını beğenerek aldı
Son Dakika Haberleri