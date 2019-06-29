TFF'den Erol Bedir'e tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeniden Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Erol Bedir için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Kayserispor Kulübünün bugün yapılan seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa tekrar seçilen Sayın Erol Bedir ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA