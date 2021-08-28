TFF'den ceza alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, Socrates savunması
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TFF'den ceza alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, Socrates savunması

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Hatayspor maçından sonraki açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF'yi hedef aldı. Elmas, Metin Oktay'ın fotoğrafı ve filozof Socrates'ten alıntıyla "Kendimi böyle savunup ölmeyi, aşağılık şeyler yapıp yaşamaya yeğ tutarım" ifadelerini kullandı.

Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas'ın Hatayspor maçından sonra yaptığı 'açıklamalar nedeniylehakaretten' 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası almasına camiadan tepki yağdı.

TFF'den ceza alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, Socrates savunması

"BÖYLE SAVUNUP ÖLMEYİ YEĞLERİM"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'nın 45 günlük cezasının ardından çok dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Metin Oktay'ın fotoğrafı ve ünlü filozof Socrates'ten alıntıyla "Pişman değilim, kendimi böyle savunup ölmeyi, aşağılık şeyler yapıp yaşamaya yeğ tutarım" ifadelerini kullandı.

TFF'den ceza alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, Socrates savunması
PFDK, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
PFDK, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
PFDK'den Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası
PFDK'den Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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TFF'den ceza alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, Socrates savunması - Haberler Spor
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