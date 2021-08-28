TFF'den ceza alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, Socrates savunması

Hatayspor maçından sonraki açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF'yi hedef aldı. Elmas, Metin Oktay'ın fotoğrafı ve filozof Socrates'ten alıntıyla "Kendimi böyle savunup ölmeyi, aşağılık şeyler yapıp yaşamaya yeğ tutarım" ifadelerini kullandı.