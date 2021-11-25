TFF'den Beşiktaş'a ret! Giresunspor maçının günü değişmedi

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, cumartesi günü Süper Lig'de Giresunspor'la karşılaşacak. Mücadelenin bir gün sonraya ertelenmesi talebinde bulunan siyah-beyazlılara TFF'den cevap geldi.

KARŞILAŞMA CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı maçın pazar gününe alınması için TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet