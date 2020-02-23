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TFF'den başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İran'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Van'da da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

23.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:28
TFF'den başsağlığı mesajı

(TFF), 'ın Hoy kentinde meydana gelen ve 'da da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."Öte yandan depremde vefat eden vatandaşların anısına 23 ve 24 Şubat'ta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı açıklandı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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