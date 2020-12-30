TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
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TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

30.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:54
TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 testi ikinci kez pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Çebi'nin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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