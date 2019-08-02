TFF Başkanı Özdemir: "Yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu değildir"
Toplantıdan görüntüler kulüpler birliği başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları İSTANBUL - Kulüpler birliği toplantısının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kulüpler birliği başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu.
Toplantıdan görüntüler
kulüpler birliği başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları İSTANBUL - Kulüpler birliği toplantısının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kulüpler birliği başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
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