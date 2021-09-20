TFF Başkanı ve G.Saray Başkanı, otelde buluştu mu? Cevap geldi - Haberler Spor
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TFF Başkanı ve G.Saray Başkanı, otelde buluştu mu? Cevap geldi

Haberler.com - Haberler | Spor

TFF resmi sitesinden Başkan Nihat Özdemir, eski başkan Yıldırım Demirören ve G.Saray Başkanı Burak Elmas'ın Bodrum'da bir otelde buluştuğu şeklinde haberlere cevap verdi. TFF'den yapılan açıklamada, "Bu iddialar gerçek dışıdır. Kaldı ki Başkanımız, istediği her başkanla her ortamda görüşebilir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Başkan Nihat Özdemir'in Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve eski Tff başkanı Yıldırım Demirören ile görüştüğü iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Bir televizyon kanalında ve sosyal medyada, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in Bodrum'da bir otelde, Galatasaray Başkanı Sayın Burak Elmas ve TFF Eski Başkanı Sayın Yıldırım Demirören ile bir görüşme yaptığına dair asılsız iddialar gündeme getirilmiştir.

İddia edildiği gibi, Sayın Burak Elmas'ın bulunduğu bir görüşme kesinlikle olmamıştır.

Kaldı ki, Federasyon Başkanımız, her zaman, her kulüp başkanı ile olduğu gibi Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas ile de her ortamda görüşebilir.

Güven ortamını bozmaya yönelik, üzerine senaryolar üretilen, bu tarz mesnetsiz iddiaların Türk futboluna hiçbir faydasının olmadığı aşikârdır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve G.Saray Başkanı Burak Elmas, otelde buluştu mu? İddialara cevap geldi

TFF Başkanı ve G.Saray Başkanı, otelde buluştu mu? Cevap geldi
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