TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır
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TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçen sezon küme düşmenin kaldırılmasının pandemiyle ilgili olduğunu ve bu sezon kesinlikle aynı uygulamanın yapılmayacağını belirtti. Beklentileri olanlara yönelik Özdemir, "Hiç kimse aklına bile getirmesin. Newton kanunları kadar kesin bir gerçek var ortada, tıpkı yer çekimi gibi. Küme düşme gerçektir ve olacaktır" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, salgın nedeniyle küme düşmenin bu yılda da kaldırılacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Milliyet Gazetesi'ne konuşan Nihat Özdemir, "Newton kanunları kadar kesin bir gerçek var ortada: tıpkı yer çekimi gibi, küme düşme de bir gerçektir ve olacaktır" dedi.

"İYİ SONUÇLAR ALMAYA ÇALIŞSINLAR"

Özdemir, "Hiç kimse aklına bile getirmesin. Bu liglerin statüsü, oyunun kuralları var. Geçen sezonun sonunda pandemi nedeniyle küme düşmenin durdurulması kararı bir iyi niyet örneğiydi. Ama bu yıl da düşmenin kaldırılması çok yanlış olur. Böyle yanlışlar yapmaya hakkımız yok. Newton kanunları kadar kesin bir gerçek var ortada: tıpkı yer çekimi gibi, küme düşme de bir gerçektir ve olacaktır. Kulüpler kulis yapacağına son haftalarda daha iyi sonuçlar almaya çalışsınlar. Düşmenin kaldırıldığı ligleri taşımak da, oynatmak da artık mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"MÜTHİŞ MAÇLAR OLUYOR"

Özdemir sözlerini şöyle sonlandırdı: Süper Lig zor şartlara rağmen hızla yürüyor. Bakın zirvede ve son sıralarda müthiş maçlar oynanıyor. Hem şampiyonluk, hem de ligde kalma mücadelesi için tüm kulüplerimize, değerli başkanlara, teknik adamlarımıza ve futbolcu evlatlarımıza teşekkür borçluyuz.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır
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