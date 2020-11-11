TFF Başkanı Nihat Özdemir: BeIN Sports ile anlaşma imzalayacağız
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TFF Başkanı Nihat Özdemir: BeIN Sports ile anlaşma imzalayacağız

11.11.2020 16:31 | Son Güncelleme: 11.11.2020 17:04
TFF Başkanı Nihat Özdemir: BeIN Sports ile anlaşma imzalayacağız

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, yakın zamanda yayıncı kuruluş BeIN Sports ile anlaşma imzalayacakları sinyalini verdi.

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Toplantısı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in koronavirüs testi pozitif çıkması nedeniyle toplantıya başkanlık yapan Göksel Gümüşdağ, "beIN SPORTS ile ilgili görüşmeler oldu. Mutabık olduğumuz bir karar aldık ve Federasyon başkanımız Nihat Özdemir'e ilettik. Sayın başkanımız beIN SPORTS yetkilileriyle bir görüşme yapacak" ifadelerini kullandı.

"BEIN SPORTS İLE YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise "Türkiye Futbol Federasyonu ve beIN SPORTS ile bugüne kadar 14 toplantı düzenledik. İnşallah yakın bir zamanda beIN Sports ile anlaşmamızı imzalayarak yolumuza birlikte devam etmek istiyoruz" dedi.

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