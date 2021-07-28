TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ali Koç'un yapmış olduğu açıklamalara cevap verdi

- TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ali Koç'un yapmış olduğu açıklamalara cevap verdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yapmış olduğu açıklamalara cevap vererek, "Yayıncı kuruluşla yaptığımız bu mücadeleyi kendi işim...

- TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ali Koç'un yapmış olduğu açıklamalara cevap verdi

ANKARA - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yapmış olduğu açıklamalara cevap vererek, "Yayıncı kuruluşla yaptığımız bu mücadeleyi kendi işim için yapmadım. 71 yaşındayım. Verdiğimiz mesai, çektiğimiz sıkıntıyı anlatamam" dedi.

TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda TFF Başkanı Nihat Özdemir, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Özdemir, şahsi iş hayatından çok, federasyon işlerine yoğun mesailer harcadığını ve son derece gayret gösterdiğini belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına ilişkin Nihat Özdemir, "Dün akşam geç saatlere kadar süren toplantı yaptık. Sayın Ağaoğlu'nun dediği gibi gece geç saatlere kadar sürdü. Tarihi bir kararlar aldık ve inşallah bugün burada sizlerin desteği ile gerçekleştireceğiz. 'Bıçak kemiğe dayandığı zaman ödemeler yapıldı' diyorsunuz. Yayıncı kuruluşla yaptığımız bu mücadeleyi kendi işim için yapmadım. 71 yaşındayım. Verdiğimiz mesai, çektiğimiz sıkıntıyı anlatamam" şeklinde konuştu.

"Büyük sıkıntı çekiyoruz Ali Koç"

Ali Koç'un yayıncı kuruluşla ilgili bir sorun olup, olmadığı açıklamasına yanıt veren Özdemir, "Ali Koç diyor ki, 'Yayıncı kuruluşla probleminiz var mı?'. Evet tabi ki var. 4 seneyi tamamladık. Ben bu ihaleyi yapmadım, ihale komisyonunda da yoktum. Ama federasyondan ve kulüplerden 4 temsilci vardı. Biz göreve geldiğimizde 1 Haziran 2019'da Bein Genel Müdürlüğü'ne gittim ve 3 sayfa liste koydular önümüze. Sorunlar, sorunlar, sorunlar! Elimizden geldikçe sorunlarını hallettik. Büyük sıkıntı çekiyoruz Ali Koç. Şimdi son bir hedefimiz kaldı" diye konuştu.

"Çoğu başkan parayı kasasında görmeden harcama yapmıyor"

Yayıncı kuruluşla son pazarlığın yapılıp, sezon başlamadan kulüplere iletileceğini aktaran Özdemir, "Son yıl sözleşmesinin rakamını bağlamak. Bunu yaparken de kendi başımıza hareket etmeyeceğiz. İlk yüzde 25 taksitini de alacağız siz kulüplerimize dağıtacağız. 4 büyüklerin yayıncı kuruluş geliri belki yüzde 40'ı bulmuyor. Ama ikinci, üçüncü lig takımlarında yüzde 70'i yüzde 90'larını buluyor. Dört kulüp beni aramıyor fakat diğer kulüplerle telefonlarımız durmuyor. Çoğu başkan parayı kasasında görmeden harcama yapmıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Kendi iş hayatımda bu kadar mesai yapmıyorum. Son yılında pazarlığını bitireceğiz ve size sunacağız. Sizden olur alıp yolumuza öyle devam edeceğiz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal