Tek adaylı F.Bahçe seçimine oy kullanmaya giden TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'ya tepki yağıyor
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Tek adaylı F.Bahçe seçimine oy kullanmaya giden TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'ya tepki yağıyor

Tek adaylı F.Bahçe seçimine oy kullanmaya giden TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'ya tepki yağıyor
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'deki tek adaylı başkanlık seçiminde oy kullananlar arasında TFF Başkanı Servet Yardımcı da vardı. Servet Yardımcı'nın sonucu belli seçime katılmasına sosyal medyada eleştiri yağdı. Özellikle Galatasaraylı taraftarlar, Yardımcı üstünden TFF'ye büyük tepki gösterdi.

Sarı-Lacivertliler'in sessiz sedasız geçen seçimi, Servet Yardımcı'nın oy kullanmasıyla tartışma konusu oldu. TFF Başkan Vekili Yardımcı'ya, sonucu belli seçime oy kullanmaya gitmesiyle ilgili eleştiri yağdı. Özellikle Galatasaraylı taraftarlardan TFF'ye tepki gösterildi.

"SERVET YARDIMCI'YI DA KONUŞUN"

Galatasaray'a yakın bir sayfa, başkanlık seçiminde Sarı-Kırmızılılar'da geçmişte yapılan seçimde Hamza Hamzaoğlu ve Gökhan Zan'ın oy kullanmasının eleştirilmesi örnek gösterip, TFF'nin üst isminin F.Bahçe kongresine katılmasına tepki gösterdi. Bu eleştiri gönderisi büyük etkileşim aldı.

İşte sosyal medyadaki tepkiler:

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın F.Bahçe seçiminde oy kullanması kaos başlattı
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın F.Bahçe seçiminde oy kullanması kaos başlattı
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın F.Bahçe seçiminde oy kullanması kaos başlattı
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın F.Bahçe seçiminde oy kullanması kaos başlattı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Tek adaylı F.Bahçe seçimine oy kullanmaya giden TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'ya tepki yağıyor - Haberler Spor
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