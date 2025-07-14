TFF Arial forma yazı fontu artık serbest mi?

Türkiye Futbol Federasyonu, formalarda kullanılması zorunlu olan Arial yazı tipinin kaldırılması yönünde karar aldı. TFF Arial yazı fontu artık serbest mi?

TFF ARİAL YAZI FONTU ARTIK SERBEST Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, formalarda kullanılması zorunlu olan Arial yazı tipinin kaldırılması için harekete geçti. Türk futbol taraftarları, formalarda Arial yazı tipinin zorunlu olarak kullanılmasına tepki göstermişti. Gelen tepkilerin ardından, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz konuyla ilgili harekete geçti.

ARIAL FONTUNA VEDA EDİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda Arial yazı tipiyle ilgili resmi kararı alacak ve bu fonta veda edilecek. Yeni yazı tipinin hangisi olacağı merakla bekleniyor.