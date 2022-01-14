TFF Antrenör Gelişim Semineri tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından, antrenör eğitimlerini destekleyecek şekilde organize edilen gelişim seminerlerinin ilki tamamlandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'da 10-14 Ocak tarihlerinde düzenlenen etkinlikte Antrenör Eğitim Danışmanı Bernhard Peters ve 21 Yaş Altı Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Levent Sürme, katılımcılara çeşitli konularda sunumlar yaptı.

Seminerde "Çağdaş Antrenörün Profili", "Liderlik, Liderin Vasıfları ve Liderden Beklentiler", "Saha İçi ve Saha Dışı Yönetim Anlayışı", "Modern Futbolda Teknik Heyet Modelleri", "Etkili Antrenman Metotları" gibi konular işlendi.

Oturumlarda teorik eğitimlerini alan katılımcılar, Riva'da kamp yapan 16 Yaş Altı Milli Takımı ile idman sahasında pratik çalışmalar gerçekleştirme olanağı da buldu.

Seminerin açılış günü etkinliklerini Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcıları Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte ve TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin de takip ederken, tüm oturumlar ve saha çalışmaları da Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas nezaretinde gerçekleştirildi.

TFF Antrenör Gelişim Semineri'ne Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Sabri Sarıoğlu, Volkan Arslan, Sinan Kaloğlu, Yalçın Ayhan, Ali Güneş, Barış Özbek, Orhan Şam, Farat Toku, Hayati Köse ve Selçuk Erdoğan katıldı.

Seminere ilişkin açıklamada bulunan Hamit Altıntop, "Daha önce de çeşitli kereler vurguladığımız gibi pandeminin pik yaptığı dönemde eğitmenlerimizi federasyonumuzun Riva'daki merkezinde topladık ve 1,5 yıllık bir çalışmanın ardından antrenör eğitim müfredatımızı tamamıyla yeniledik. Değişen müfredatımızı da Eylül 2021'den itibaren uygulamaya başladık. Sorumluluk alanım dahilindeki antrenör eğitiminin önemine hep dikkat çektim. Antrenörlük öylesine ciddi bir meslek ki eğitiminizi tamamlayıp lisans aldığınızda öğrenme süreciniz sonlanmış olmuyor. Kendinizi sürekli güncel tutmanız gerekiyor. Bu hafta gerçekleştirdiğimiz semineri de bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türk antrenörlerin bilgilerini tazelemek ve onlara yeni bakış açıları kazandırmak için bu etkinliğin düzenlendiğini vurgulayan Altıntop, şunları kaydetti:

"Antrenörlerin çalışma yöntemleri ve antrenman metotları sürekli yenileniyor, teknik adam olarak çevrenizle iletişiminiz giderek daha fazla önem kazanıyor. Biz de antrenörlerimizin bilgi dağarcıklarını bu tür destekleyici organizasyonlarla zenginleştirip uluslararası platformda meslektaşlarıyla rekabet edecek hale getirmek istiyoruz. Bu noktada, futbolu yeni bırakmış isimlere, altyapı futbolu alanında çalışmaya istekli, ancak aktif görevleri olmayan camiamızdaki antrenörlere öncelik tanıdık ve kendilerini seminere davet ettik.

Antrenörlerimize değer veriyoruz ve onlara sahip çıkmak istiyoruz. Nasıl milli futbolcularımıza 'Bizim Çocuklar' diyorsak, bu antrenörlerimize de 'Bizim Hocalar' diyebiliriz. Yurt dışında belirli bir ücret karşılığında katılım sağlanabilen bu tür organizasyonları biz kendilerine bedelsiz olarak sunuyoruz. Onları ileriye taşımak amacındayız. Bu seminerlerimizi sürekli hale getirmek istiyoruz. Gelecekteki oturumlarımızda yurt dışından, farklı ülkelerden de misafirleri ağırlama niyetimiz var."

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

Haberi Kaydet