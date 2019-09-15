TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Kızılcabölükspor: 2
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 3. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Kızılcabölükspor'a 2-1 mağlup oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 3. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Kızılcabölükspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Yücel Büyük xx, Ertan Başdağ xx, Erhan Gündoğdu xx
Tokatspor: Cüneyt x, Emrah xxx, Birkan xx, Serhat xx, Muhammed x, Ahmet Talha xx, Ali Can xx (Abdulbaki dk. 66 xx), Umut xx, Sabrican xx (Eray dk. 28 xx), Ramazan xx, Mert xx (Ahmet dk. 58 xx)
Yedekler: Mikail, Abdulbaki, Hüseyin, Tahir, Eray, Mahmut, Ahmet
Teknik Sorumlu: Hakan Alpay
Kızılcabölükspor: Bahadır xx, Selçuk xx, Mustafa xx (Ümit dk. 77 xx), Mustafa Ethem xxx, Kerem xxx (Murat dk. 46 xx), Ali xx (Serkan dk. 64 xx), Hasan xx, Alper xxx, Taygun xxx, Abdullah x, İlyas xx
Yedekler: Amaç, Ertuğrul, Sedat, Serkan, Melih, Murat, Ümit
Teknik Sorumlu: Serkan Görgeç
Goller: Emrah (dk. 90) (Tokatspor), Mustafa (dk. 54), Taygun (dk. 84) (Kızılcabölükspor)
Kırmızı kartlar: Selçuk (Kızılcabölükspor)
Sarı kartlar: Ahmet Talha, Muhammed, Birkan (Tokatspor), Abdullah, İlyas, Selçuk, Alper, Hasan (Kızılcabölükspor) - TOKAT