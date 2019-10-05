TFF 3. Lig: Payasspor: 4 - Cizrespor: 3

05.10.2019 18:49

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Güney temsilcisi Payasspor, sahasında Cizrespor'u 4-3 mağlup etti.



Payas İlçe Stadı'nda yapılan ve Burak Kaplan, Selim Şenöz ile Mücahit Adem Çelebi'nin yönettiği karşılaşmada Payasspor'un gollerini 4, 25, 59 ve 90+2 dakikalarda Mümin Aysever atarken, misafir ekip Cizrespor'un gollerini de 29. dakikada Seçkin Şavkın, 49 ve 67. dakikalarda da Taner Gürsoy attı.



Payasspor, elde ettiği bu galibiyetin ardından puanını 5'e çıkartırken, Cizrespor da 10 puanda kaldı. - HATAY

Kaynak: İHA