TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Arhavispor: 0
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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Arhavispor: 0

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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Arhavispor: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor FK, kendi evinde konuk ettiği Arhavispor ile golsüz berabere kaldı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor FK, kendi evinde konuk ettiği Arhavispor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: 7 Ocak Şehir

Hakemler: Serhad Ürkmez xx, Göker Erel xx, Tahir Yalçın xx

Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek xx, Alper Yener xx (Atakan Ekiz dk. 90 ?), Alpay Aldemir xx (Halil İbrahim Cenik dk.77 xx), Erkan Çam xx, Yavuz Koç xx (Tolga Şahin dk. 90 ?), Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Tolgahan Kumbasar xx, Soner Birinci xx, Burak Evren xx (Gencay Erten dk. 59 xx), Bekir Can Kara xx, Onur Kızıltaş xx

Arhavispor: İbrahim Karaca xx, Emrah Çırak xx, Mert Türkileri xx, Hüseyin Terzi xx (Eyüp Can Temiz dk. 85 ?), Alperen Utku Eskiçırak xx (Berat Vardal dk. 85 ?), Orhan Nahırcı xx (İbrahim Ak dk. 64 xx), Emrecan Yıldızhan xx (Abdurrahman İlkyaz dk. 64 x), Hakan Bozkurt xx, Tolga Şahin xx (Hüseyin Yıldız dk. 69 xx), Abdulkadir Özdemir xx, Ömer Serbest xx

Sarı kartlar: Tolgahan Kumbasar, Tolga Şahin (Osmaniyespor FK), Alperen Utku Eskiçırak, İbrahim Ak, İbrahim Karaca (Arhavispor) - OSMANİYE

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Arhavispor: 0
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Arhavispor: 0
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Arhavispor: 0
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Arhavispor: 0
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Arhavispor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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