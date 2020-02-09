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TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - Silivrispor: 4

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Manisaspor, ligin 22. hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Silivrispor'a 4-1 yenildi.

09.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:19
TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - Silivrispor: 4

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden , ligin 22. hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Silivrispor'a 4-1 yenildi.


Stat: Manisa 19 Mayıs


Hakemler: Sabit Selvi xx, Serdar İla xx, Uğur Akalp xx


Manisaspor: Kubilay x, Yusuf x (Dk.79 Caner Apak x), Umut x, Berk x, Anıl xx, Muhammed x, Cevdet Enes Varbil x, Bilal Budak x (Dk.46 Vahap Aydemir x), Emir x, Ömer Zeren x, Orkun x (Dk.46 Barış Güner x)


Silivrispor: Burak xx, Evren xx, Oğuz xx, Mehmet xx, Bülent xx, Hakan xx (Dk.78 Güney Polat x), Sercan xx, Çağrı xx, Gökhan xxx, Emrah xxx (Dk.90 Cankat Algür ?), Erçağ xx (Dk.69 Eren Açıkgöz xx)


Goller: Dk.81 Anıl Bozkurt (Manisaspor), Dk.4-82 Emrah Bedir, Dk.76 Gökhan Göksu, Dk.90+2 Eren Açıkgöz (Silivrispor)


Sarı Kartlar: Umut Kezgin (Manisaspor), Erçağ, Çağrı, Hakan (Silivrispor) - MANİSA

Kaynak: İHA
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