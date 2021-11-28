TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Orduspor 1967 SK: 4 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Orduspor 1967 SK: 4

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Orduspor 1967 SK: 4

TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında karşılaştığı Orduspor 1967'ye 4-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında karşılaştığı Orduspor 1967'ye 4-0 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Burak Kaplan xx, Uğur Aydoğdu xx, Cemal Can Çakır

Kardemir Karabükspor: Olcay x, Sezer x, Doğukan x (Hasan dk. 74 x), Melih Berat x, Serkan x, Ahmet Enes x (Ömer Yaylacı dk. 46 x), Ali Kemal x (Furkan dk. 52 x), Davut x (Furkan Övün dk. 46 x), Mustafa Akca x,Yasin x, Yusuf x

Ordu 1967: Ferhat xx, Ahmet xx (Ömercan dk. 85 ?), Serhat xx (Orhan dk. 81 ?), Oğuz xx (Asil dk. 85 ?), Muhammed xx (Seçim dk. 70 xx), Yağız xx, Eren xx, Mustafa xx (Görkem dk. 70 x), Eray xx, Cevatcan xx, Kadir x,

Goller: Ali Kemal (dk. 21 k.k.), (Karabükspor), Yağız (dk. 29), Oğuz (dk. 66), Seçim (dk. 77) (Ordupsor)

Kırmızı kart: Kadir (dk. 82) (Orduspor)

Sarı kartlar: Doğukan, Serkan, Sezer, Ali Kemal, Olcay (Karabükspor), Kadir (Orduspor) - KARABÜK

TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Orduspor 1967 SK: 4

TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Orduspor 1967 SK: 4

TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Orduspor 1967 SK: 4

TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Orduspor 1967 SK: 4

TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Orduspor 1967 SK: 4

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title