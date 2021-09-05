TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Karbel Karaköprü Belediyespor: 4
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TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Karbel Karaköprü Belediyespor: 4

TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Karbel Karaköprü Belediyespor: 4
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3. Lig 3.Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin ilk haftasında sahasında karşılaştığı Karbel Karaköprü Belediyespor'a 4-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 3.Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin ilk haftasında sahasında karşılaştığı Karbel Karaköprü Belediyespor'a 4-0 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Gökhan Alkayalar xx, İsmail Semih İleri xx, Mustafa Çevik xx

Kardemir Karabükspor: Halit xxx, Sezer xx, Doğukan xx, Furkan Can xx (Mustafa dk. 46 xx), Ahmet Enes xx, Furkan Övün x, Ömer Yaylacı xx, Furkan Erdağı xx (Melih dk. 78), Seyithan xx, Ahmet Yusuf xx, Yasin xx

Karbel Karaköprü Belediyespor: Erşen xx, Umut xx, Emre Karadağ xx, Ahmet xx, Fikret xx, Emre Aydın xx (Mehmet dk 84 ?), Doğacan xx, Halil xx (Fahri dk. 84 ?), Fevzi xx (Batuhan dk. 77 x), Emre Yıldırım xx (Oğuzhan dk. 88 ?), Abdurrahman xx

Goller: Doğacan (dk. 14 ve 64), Umut (dk. 81 pen.), Batuhan (dk. 90) (Karbel Karaköprü Belediyespor)

Sarı Kartlar: Ömer Faruk, Doğukan, Furkan (Karabükspor) - KARABÜK

TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Karbel Karaköprü Belediyespor: 4
TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Karbel Karaköprü Belediyespor: 4
TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Karbel Karaköprü Belediyespor: 4

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Karbel Karaköprü Belediyespor: 4 - Haberler Spor
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