Tff 3.Lig: Fethiyespor 2 Tokatspor 0
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Tff 3.Lig: Fethiyespor 2 Tokatspor 0

Tff 3.Lig: Fethiyespor 2 Tokatspor 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli Com 3.lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Tokatspor'u 2-0 mağlup etti.

Misli Com 3.lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Tokatspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar;

2. dakikada Serhat Mutlu sürüklediği atakta ceza sahasına ortaladı. Savunmayı ve Fethiyespor ileri uç oyuncularını geçen top ceza sahası dışına yöneldi. Anıl Gir'in ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda kaleci Mikail gole izin vermedi.

10. dakikada Anıl Gir pasını ceza sahasındaki Yakup'a aktardı. Yakup'un yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Mikail topu çeldi. Pozisyonun devamında savunma topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

15. dakikadaSerhat Mutlu'nun ceza sahasına kullandığı taç atışında Anıl Gir topla buluştu. Kaleci ile karşıya kalan Anıl Gir'in vuruşunda sonuç gelmedi.

22. dakikada köşe gönderinin yaklaşık 2 metre önünde kazanılan serbest vuruşu, Berkay doğrudan kaleye kullandı. Kaleciyi aşan top ağlarla buluştu. 1-0

34. dakikada Serhat Kaymak'ın ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

35. dakikada Yakup'un pasında Anıl Arıcıoğlu kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mikail yerinde bir müdahale ile topu kontrol etti.

43. dakika Anıl Arıcıoğlu ceza sahasına atılan pas ile topla buluştu. Anıl Arıcıoğlu uygun durumda vuruşunu yapacağı anda Erdem araya girdi ve gol izni vermedi. İlk yarı Fethiyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

57. dakikada Yakup'un ceza sahası dışından şutunda kaleci topun sahibi oldu.

59. dakikada Batuhan sürüklediği atakta ceza sahasına girdi. Yakın mesafeden şutunda kaleci Halil gole izin vermedi.

79. dakikada Yasin pasında ceza sahasına giren Anıl Arıcıoğlu kaleci Mikail ile karşı karşıya kaldı. Anıl Arıcıoğlu düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Yunus Emre Yılmaz xxx, Tahir Mert Uzunsakal xxx, Umut Eren Şenel xxx

Fethiyespor: Halil xx, Sabri xx, Berkay xxx, Anıl Gir xx,(Dk. 76 Hakan x),Yakup xx, (Dk. 74 Yasin x), Sacit xxx, (Dk. 69 Hüseyin x), Fatih xx, Serhat Mutlu xx, (Dk. 64 Erkan x ), Mert xx, Hayrullah xx, Anıl Arıcoğlu xxx,

Tokatspor: Mikail xx, Berkcan xxx, ( Dk. 89 Umut x), Abdulbaki xx, (Dk. 89 Sabrican x ), Serhat Kaymak xx, Erdem xxx,Batuhan xx, (Dk. 89 Mert x), Furkan xx, Alican xx, (Dk. 60 Yunus), Eray xx, ( Dk. 80 Tahir x), Ulaş xx, Mehmet xx

Goller: Dk. 22 Berkay,Dk.78 Anıl Arıcıoğlu ( Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Dk.47 Serhat Kaynak ( Tokatspor),Dk.69 Yakup (Fethiyespor) - MUĞLA

Tff 3.Lig: Fethiyespor 2 Tokatspor 0
Tff 3.Lig: Fethiyespor 2 Tokatspor 0
Tff 3.Lig: Fethiyespor 2 Tokatspor 0
Tff 3.Lig: Fethiyespor 2 Tokatspor 0
Tff 3.Lig: Fethiyespor 2 Tokatspor 0
Tff 3.Lig: Fethiyespor 2 Tokatspor 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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