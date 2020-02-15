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TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Artvin Hopaspor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 52 Orduspor Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor ile 0-0 berabere kaldı.

15.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:36
TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Artvin Hopaspor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 52 Orduspor Kulübü, sahasında karşılaştığı Hopaspor ile 0-0 berabere kaldı.


Star: 19 Eylül


Hakemler: Serkan Eryılmaz xx, Önder Çalış xx, Berkay Salman xx


52 Orduspor Futbol Kulübü: Cantuğ Temel x, Kemal Cingirt x, Gürkan Arslan x, Ömer İnan xx, Göksu Mutlu x, Yunus Şimşek x, Uğur Durmuş xx, Murat Kara x (Mert Efe Çölbeyi dk. 81 ?), Yasin Öztop x (Sergen Orman dk. 85 ?), Kubilay Serbest x (Muhammet Can Öztürk dk. 64 x), Altan Kılıç x


Artvin Hopaspor: Beycan Kaya x, Saffet Gurur Yazar x, Ahmet Tuna Akıl x, Raşit Sevindir x (Uğur Parlak dk. 74 x), Eşref Koçak x, Arif Güner x, Serhan Yılmaz x, Hasan Gündoğdu x (Tunahan Ergül dk. 88 ?), Eşref Korkmazoğlu x, Salim Uzun x (Alperen Doğan dk. 76 x), Hakan Doğru x - ORDU

Kaynak: İHA
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