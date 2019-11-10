TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 5 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 5-0'lık skorla mağlup etti.

10.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:38
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 5 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta mücadelesinde İdman Yurdu, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 5-0'lık skorla mağlup etti.


Stat: Tarsus


Hakemler: Volkan Okur xx, Musa Murat Emre xx, Ahmet Deveci xx


Tarsus İdman Yurdu: Barış xx, xx, Samet xx, Nurullah xx, Erkam xx, Artun xxx, Alperen xx (Mustafa dk. 62 x), İbrahim xx, Çağrı xxx (Cem dk. 74 x), Sefa xx (Aytaç dk. 51 x), Onur Şirin xx


Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz xx, Yiğitcan xx, Bünyamin xx, Onur Alkan xx, Muhammet Burak xx (Hüseyin dk. 68 x), Yüksel xx, Oğuz x(Hasan dk. 7 x), Tolga xx (Azad dk. 46 x), Mansur xx, Furkan xx, Muhammet Yılmaz xx


Goller: Çağrı (dk. 28 ve 46), Artun (dk. 36 ve 67), Cem (dk. 88) (Tarsus İdman Yurdu)


Sarı kartlar: Alperen, Çağrı, Nurullah, Aytaç (Tarsus İdman Yurdu), Tolga, Onur (Amed Sportif Faaliyetler) - MERSİN

Kaynak: İHA
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