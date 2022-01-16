TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 1922 Konyaspor : 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
TERMAL, YALOVA (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Tarsus
Hakemler: Lütfullah Aslan xx, Muhammed Yıldız xx, Mehmet Sıraç Akpınar xx
Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Cengiz xx (Gökhan dk. 46 x), Niyazi xx, Artun xx, Hakan xx (Sinan dk. 89 ?), Alperen x, Tufan xx, Azad xx, Ahmet Furkan xxx, Volkan xx, Sefa xx (Yılmaz dk. 82 ?)
Karatay Termal 1922 Konyaspor : Kadem xx, Fatih xx (Tamer dk. 46 x), Ahmet Önay xx (Hüseyin dk. 88 ?), Adem xx, Güray xx (Görkem dk. 79 x), Mustafa xx, Salim xx (Fuat dk. 46 x), Hacı xx (Ali dk. 64 x), Seydi xx, Eyüp xx, Can xx
Kırmızı Kart: Alperen (dk. 14) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı Kartlar: Niyazi (Tarsus İdman Yurdu), Fatih (Karatay Termal 1922 Konyaspor) - MERSİN