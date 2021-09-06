TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Niğde Anadolu FK: 0
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TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Niğde Anadolu FK: 0

TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Niğde Anadolu FK: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. lig kırmızı gurupta mücadele eden Somaspor, evinde ağırladığı Niğde Anadolu FK'yı 1-0 mağlup etti.

TFF 2. lig kırmızı gurupta mücadele eden Somaspor, evinde ağırladığı Niğde Anadolu FK'yı 1-0 mağlup etti.

Stad: Soma Atatürk

Hakemler: Tarık Güldal xxx, Emrah Uluçay xxx, Nezihi Aytar xxx

Somaspor: Tunay xx, Ramazan xxx, Yılmaz xxx, Melih xxx, İbrahim xx, A.Akkuş xxxx (dk.83 Mücahit x), Oğuzhan xxx, Uğur xxx (Erkul dk.83 x), Osman xx (Mustafa dk.59 xxx), Özcan xxx (Enes dk.72 x), Yasin xxx (Talha dk.83 x)

Niğde Anadolu FK: Enes xx, Ümit xx, Aykut xx, Adem xx, Tayfun xx (A.Gürel dk.75 x), Cumhur xx (Emre dk.66 x), Polat x (Murat dk.67 x), Recep xxx, Ferhat xx, Yılmaz xxx (Berat dk.71 x)

Kırmızı Kartlar: dk.55 İbrahim Ak (Somaspor)

Sarı Kartlar: İbrahim Ak, Enes Bakal, Oğuzhan Yıldırım (Somaspor)

Goller: dk.48 Özcan Aydın (Somaspor) - MANİSA

TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Niğde Anadolu FK: 0
TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Niğde Anadolu FK: 0
TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Niğde Anadolu FK: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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