Kardemir Karabükspor : 4-1
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Kardemir Karabükspor : 4-1

21.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 21.10.2020 17:59
Kardemir Karabükspor : 4-1

STAT: Muhsin YazıcıoğluHAKEMLER: Volkan Şeker (xx), Mustafa Zıvalı (xx), Giray Kara (xx)SİVAS BELEDİYESPOR: Necati Yılmaz (xx)- Uğur Bulut (xx), (DK.70 Fatih Çolak x) Muhsin Polat (xx), Abdulkadir Aksu (xx), Ali Say (x), Emre Şahin (xx), (DK.

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Volkan Şeker (xx), Mustafa Zıvalı (xx), Giray Kara (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Necati Yılmaz (xx)- Uğur Bulut (xx), (DK.70 Fatih Çolak x)  Muhsin Polat (xx), Abdulkadir Aksu (xx), Ali Say (x), Emre Şahin (xx), (DK.79 Volkan Eğri x),  Mustafa Aydın (x), Hüseyin Tokmak (xx), Cumhur Yılmaztürk (x), (DK.40 Uğur Mustafa Türk xx) Şevki Çınar (x), Fatih Çolak (xx) Burak Aydın (xx) (DK.70 Muhammet Gundak x)

KARABÜKSPOR: Ferhat Yılmaz (xx), Arda Belen (xx), Sezer Gündüz (x), Emre Eser (x) (DK.65 Ahmet Enes Karataş x) Toykan Topuz (xx), (DK. 90+1 Seyithan Kaba), Sinan Özkan (x), Nazmican Başkara (x), (DK.65 Ömer Faruk Yaylacı x), Ömer Faruk Yılmaz (x), (DK.90+1 Furkan Övün), Uğurcan Yasin Tabak (x), (DK. 46 Ömer Çelik x) Cihan Aydın (x), Tuğrul Yavaşçı (xx) Berk Kervankıran (xx)GOLLER: Dk. 55 Ali Say (P), Dk. 58 Uğur Mustafa Türk, Dk.60 Emre Şahin, Dk. 89 Şevki Çınar  (Sivas Belediyespor),  Dk. 29 Sezer Gündüz (Karabükspor)SARI KARTLAR:   Uğur Bulut, Ali Say, Mustafa Aydın (Sivas Belediyespor),  Sezer Gündüz, Emre Eser (Karabükspor)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup 6'ncı hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Karabükspor'u 4-1 mağlup etti. 29'uncu dakikada kullanılan serbest vuruşta defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sezer Gündüz düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-155'inci dakikada Emre Şahin'in ceza sahasında düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda topun başına geçen Ali Say, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-158'inci dakikada Şevki Çınar'ın pasında ceza sahasına giren Uğur Mustafa Türk plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-160'ıncı dakikada Uğur Mustafa Türk'ün pasında defansın arkasına sarkan Emre Şahin ceza sahası sağ çaprazında çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-189'uncu dakikada defansın hatasında topla buluşan Şevki Çınar, ceza sahasında yaptığı vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla gönderdi. 4-1

Karşılaşma Sivas Belediyespor'un 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.


- Sivas
Kardemir Karabükspor : 4-1
Kardemir Karabükspor : 4-1
Kardemir Karabükspor : 4-1
Kardemir Karabükspor : 4-1
Kardemir Karabükspor : 4-1
Kardemir Karabükspor : 4-1
Kardemir Karabükspor : 4-1
Kardemir Karabükspor : 4-1
Kardemir Karabükspor : 4-1
Kardemir Karabükspor : 4-1
Kardemir Karabükspor : 4-1
Kardemir Karabükspor : 4-1
Kardemir Karabükspor : 4-1
Kardemir Karabükspor : 4-1
Kardemir Karabükspor : 4-1
Kardemir Karabükspor : 4-1
Kardemir Karabükspor : 4-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur YİĞİT

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