Tff 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Mersin İdmanyurdu: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 25. hafta mücadelesinde Sivas Belediyespor sahasında Mersin İdmanyurdu’nu 1-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 25. hafta mücadelesinde Sivas Belediyespor sahasında Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup etti.
Stat: Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Semih Kurt xx, Serkan Güler xx, Tamer Okuldaş xx
Sivas Belediyespor: Osman xx, Samet xx, Fatih xx, İlker x (Seyid Ahmet dk. 78 x), Abdullah xx, Ahmet xx, Hüseyin Bak xx, Tunay xx, Ali xxx, Niyazi x (Eren dk. 54 x), Sinan x (Hakan dk. 71 x)
Mersin İdmanyurdu: Yunus xx, Kudbettin xx, Bekir xx (Enes dk. 69 x), Mert Arabacı xx, Batuhan xx (Abdurrahman dk. 86 ?) Emir xx, Hüseyin Dalmış xx, Emre xx Doğukan xx, Emre xx, Oğuzcan xx (Mustafa dk. 82 ?)
Gol: Ali (dk. 80) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Abdullah (Sivas Belediyespor), Batuhan, Mert Arabacı, Enes (Mersin İdmanyurdu) - SİVAS
YORUMLAR