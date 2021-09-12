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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Sarıyer: 0

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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Sarıyer: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor bu sezon sahasında oynadığı ilk maçta Sarıyer'i 2-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor bu sezon sahasında oynadığı ilk maçta Sarıyer'i 2-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Mustafa Tosun xx, Salih Burak Demirel xx, Mustafa İlker Coşkun xx

Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Çağlayan Menderes xx (Oğuz Kocabal dk. 66 x), Serkan Odabaşoğlu xx, Savaş Yılmaz xx (Ö. Can Sokullu dk. 84 x), Ömer Bozan xx (İrfan Akgün dk. 66 x), Onur Ramazan Toprak xx, Ozan Sol xxx (Umut Sönmez dk. 87 ?), Onur Karakabak xx, Oğuz Yıldırım xx, Ümit Kurt xx, Mustafa Tahir Babaoğlu xx (Mustafa Özgün dk. 66 xx)

Sarıyer: Mehmet Doğan xx, Hüseyin Altuğ Taş x, Koray Kılınç xx, Mehmet Bektaş xx (Mertcan Açıkgöz dk. 71 x), Berat Satılmış xx (Furkan Sağman dk. 61 xx), Orhan Aktaş x (Bahri Can Avcı dk. 80 x), Nuri Terliksiz xx (Burak Albayrak dk. 46 x), Talha Yazgan xx, Berkan Mahmut Keskin xx (İbrahim Halil Öner dk. 80 x), Bertul Kocabaş xx, Taha Yalçıner x

Goller: Ozan Sol (dk. 3), Çağlayan Menderes (dk. 6) (Sakaryaspor)

Sarı kart: Ozan Sol (Sakaryaspor) - SAKARYA

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Sarıyer: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Sarıyer: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Sarıyer: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Sarıyer: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Sarıyer: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Sarıyer: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Sarıyer: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Sarıyer: 0 - Haberler Spor
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