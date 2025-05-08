TFF 2. Lig Play Off maçları tek maç mı, rövanşı var mı?

Nesine 2. Lig Play-Off 1. Tur ve Nesine 3. Lig Play-Off 2. Tur maçları sporseverlerin ilgi odağı oluyor. Peki, TFF 2. Lig Play Off maçları tek maç mı, rövanşı var mı?

TFF 2. LİG PLAY OFF MAÇLARI TAKVİMİ

Nesine 2. Lig Play-Off 1. Tur müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.

Karşılaşmaların programı şöyle:

TFF 2. LİG PLAY OFF MAÇLARI TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

Grup İçi Eşleşmeler:

a) Grup içi play off müsabakaları 3 tur şeklinde oynanır. Her iki grupta, 2. sırayı alan takımlar doğrudan 3. tura yükselir.

b) 1. turda kendi gruplarında 3. sırayı alan takımlar ile 6. sırayı alan takımlar, 4. sırayı alan takımlar ile 5. sırayı alan takımlar eşleşir. Eşleşmeler tek maç eleme usulüne göre, 3. ve 4. sıraları alan takımların sahasında oynanır.

c) 2. tur müsabakaları her iki grupta 1. turdan gelen takımlar arasında,çift maç eleme usulüne göre ve ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımların sahasında olacak şekilde oynanır. 2. Tur müsabakaları sonunda tur atlayan takımlar, 3. Tura yükselir.

d) 3. tur müsabakaları, ligi 2. sırada bitiren takımlar ile 2. turdan gelen takımlar arasında ve ilk maç 2. turdan gelen takımların sahasında olacak şekilde çift maç eleme usulüne göre oynanır. Play Off Müsabakalarında iki maç sonunda, galibiyet veya beraberlik sayılarının eşit olması halinde, toplamda daha fazla gol atan takım tur atlar. Atılan gollerin eşit olması halinde ise, ikinci müsabaka sonunda on beşer dakikalık iki uzatma devresi oynanır. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması durumunda, kazanan takım penaltı vuruşları sonucunda belirlenir. 3. tur müsabakalarını kazanan takımlar tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Final müsabakasını oynamaya hak kazanır.

Final Müsabakası:

Final Müsabakası TFF tarafından tespit edilecek tarafsız sahada tek maç eleme usulüyle oynanır. Final müsabakasının normal süresi berabere sonuçlanırsa müsabaka on beşer dakikalık iki devre halinde uzatılır. Uzatma devrelerinde eşitlik bozulmazsa, kazanan takım penaltı noktasından yapılacak vuruşlar sonucunda belirlenir.Kazanan takım TFF 1. Lig'e yükselen 3. takım olur.