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TFF 2.Lig: Pazarspor: 1 Nazilli Belediyespor: 0

TFF 2.Lig: Pazarspor: 1 Nazilli Belediyespor: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında Pazarspor sahasında karşılaştığı Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

KARATAŞ, ADANA (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında Pazarspor sahasında karşılaştığı Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Enver Aydın xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx, Oğuzhan Yiğit Karpuz xx

Pazarspor: Tunahan Dikişci xx, Kadir Kaan Yurdakul xx, Mehmet Kuruoğlu xx, Erkan Çam xx, Mehmet Demirözü xx, Hüseyin Eray Karataş xxx (Berk Kervamkıran dk. 83 ?), Oğuzhan Demir xx, Muhammed Emin Balcılar xx, Uğur Can Semizoğlu xx (Birkan Yılmaz dk. 76 x), Muhammed Yıldırım xx (Atakan Ekiz dk. 69 x), Feyyaz Aydil xx (Okan Sarı dk. 83 ?)

Yedekler: Muhammet Çavuşoğlu, Burak Özdemir, Muhammet Nişancı, Burak Taşdemir, Oğuzhan Eskiköy, Erdem Karahan

Teknik direktör: Selçuk Yıldırımkaya

Nazilli Belediyespor: Zekeriya Topayan xx, Ebu Sıddık Çelik xx (Cemal Şener dk. 72 x), Onur Demir xx, Selçuk Hakalmaz xx, Koray Baykara xx, Mert Er Estik xx, Mert Çapar xx, Mehmet Özdıraz xx (Bünyamin Karataş dk. 46 x), Fatih Üge xx (Aytaç Deniz dk. 65 x), Hasan Yurtseven xx (Ahmet Gökbayrak dk. 80 ?), Muhammet Ali Aydın xx

Yedekler: Yunus Emre Genç, Mehmet Ersavaş, Emre Toptan, Cenk Alptekin, Hasan Demir, Talha Cevahiroğlu

Teknik direktör: Kadir kar

Gol: Hüseyin Eray Karataş (dk. 59 pen.) (Pazarspor)

Sarı kartlar: Kadir Kaan, Muhammed, Feyyaz, Muhammed Emin (Pazarspor), Ebu Sıddık, Fatih, Onur, Koray, Aytaç, Mert Er (Nazilli Belediye) - AYDIN

TFF 2.Lig: Pazarspor: 1 Nazilli Belediyespor: 0

TFF 2.Lig: Pazarspor: 1 Nazilli Belediyespor: 0

TFF 2.Lig: Pazarspor: 1 Nazilli Belediyespor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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