TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 0 - Vanspor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Gurup müsabakasında Kırşehir Belediyespor Ahi Stadında, Vanspor'a 0-1 mağlup oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Gurup müsabakasında Kırşehir Belediyespor Ahi Stadında, Vanspor'a 0-1 mağlup oldu.
Stat: Ahi
Hakemler: Erdem Temel xxx, Uğur Önay xxx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xxx
Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi xx, Birol Parlak xx (Dk.82: İlker Sayan ?), Emrah Dağ xx, İsmail Düzgün xx (Dk.77: Ümit Karaal x), Ahmet Karadayı xx, Serhat Mermer xx, Erbay Eker xx, Oğuzhan Öztürk xx(Dk.69: Yusuf Akbulut x), Turan Yılmaz x, Volkan Geyik x, Onur Karakabak x
Vanspor FK: Salih Şenbaş xx, Batuhan Er xx, Serdar Cansu xx, Samet Cantürk xx, Tunç Murat Behram xx (Dk.58: Sefa Küpeli x), Mehmet Sıddık İstemi xx (Dk.86: İsmail Güner ?), Oktay Aydın xx, Şerif Doğan xx (Dk.57 Emrah Tacir x), Barış Gök xx, Barış Sağır xx, Yakup Demirxx
GOL: Batuhan Er (dk. 27) (Vanspor Fk)
Sarı Kartlar: Onur Karakabak, Ahmet Karadayı, Turan Yılmaz, Serhat Mermer (Kırşehir Belediyespor), Şerif Doğan, Tunç Murat Berham, Oktay Aydın, Batuhan Er (Vanspor FK) - KIRŞEHİR