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TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Ergene Velimeşespor: 4

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşespor'a 4-0 mağlup oldu.

15.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:23
TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Ergene Velimeşespor: 4

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında , sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşespor'a 4-0 mağlup oldu.


Stat: 12 Şubat


Hakemler: xx, Hakan Yoldaş xx, Efe Kurtuluş xx


Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Rıdvan xx, İsa x (Recep dk. 33 x), Safa x (Ebubekir dk. 64 ?), İsmail xx, Hüseyin xx, Yusuf xx, Burak x (Gökhan Çırak dk. 46 ?), Eren xx, Cerem xx, Fatih Kamacı xx


Ergene Velimeşespor: Gökhan Siverek xx, Baran xxx, İbrahim xx, Onat xxx (Sinan dk. 67 x), Mert xx, Burhan xxx (Sergen dk. 83 xx), Sabutay xx, Cabir xx, Taner xx, Eser xx (Birol dk. 90 ?), Muhammet xx


Goller: Burhan (dk. 1), Baran (dk. 25), Onat (dk. 58), Sergen (dk. 90), (Ergene Velimeşespor)


Sarı kartlar: Burak, Safa, Hüseyin, (Piserro Kahramanmaraşspor), Cabir, Muhammet (Ergene Velimeşespor) - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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