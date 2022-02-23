TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2Uşakspor: 1 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2Uşakspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2Uşakspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Uşakspor'u 2-1 mağlup etti.

ISPARTA (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Uşakspor'u 2-1 mağlup etti.

Isparta 32 Spor, ligin 27. haftasında Uşakspor ile karşılaştı. Isparta Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Batuhan Gültek, Harun Reşit Güngör ve Sezgin Şahbaz hakem üçlüsü yönetti. Isparta 32 Spor, 17. dakikada Altar'ın attığı golle 1-0 öne geçerken Uşakspor, bu gole 48. dakikada Mehmet Boztepe ile cevap verdi. 90. dakikada Mustafa Diler'in kafa vuruşundan attığı golle Isparta 32 Spor mücadeleyi 2-1 kazandı ve play-off şansını devam ettirdi. - ISPARTA

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2Uşakspor: 1

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2Uşakspor: 1

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2Uşakspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Harun Reşit, Uşakspor, Isparta, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title