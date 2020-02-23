Haberler » Spor » TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Ergene Velimeşespor: 1 - Spor

TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Ergene Velimeşespor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 25. hafta mücadelesinde GMG Kastamonuspor, sahasında Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı.

23.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:20
TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Ergene Velimeşespor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 25. hafta mücadelesinde GMG Kastamonuspor, sahasında Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı.


Stat: Gazi Stadyumu


Hakemler: Cihan Ateş xx, Şenol Bektaş xx, Sinan Bilen xx


GMG Kastamonuspor: xx, Recep Yılmaz xxx, Özgür İleri xx, İlyas Çakmak xxx, Metincan Cici xxx (Birkan Öksüz dk. 89 '), Sefa Kara x (Yusuf Türk dk. 59 x), Faruk Öcal xx, Özgür Yılmaz xx, Alican Karadağ xx, Ömer Gür xx (Harun Aydın dk. 76 x), Hakan Olkan xx


Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım


Ergene Velimeşespor: Gökhan Siverek, Baran Işık, Fatih Dilek, Çınar Tarhan xx (Semih Kahraman dk. 73 x), Kutay Kurt xx, Mert Er Estik xx, Burhan Arman x, Oğuz Özden x, Cabir Coşar ' (Eser Akbaş dk. 27 xx), Taner Yılmaz xx, Raşit Yöndem xx (Fatih Atex dk. 85 ?)


Teknik Direktör: Rasim Destanlıoğlu


Goller: İlyas Çakmak (dk. 90+9) (GMG Kastamonuspor), Burhan Arman (dk. 76) (Ergene Velimeşespor)


Sarı kartlar: Özgür İleri, Metincan Cici, Recep Yılmaz, İsmail Şahmalı, Ömer Gür, A. Akyol (GMG Kastamonuspor), Fatih Dilek, Kutay Kurt, Taner Yılmaz (Ergene Velimeşespor) - KASTAMONU

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler