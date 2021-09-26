TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 Pazarspor: 6
TFF 2. Lig Beyaz Grup 4'üncü haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Pazarspor'a 6-2 mağlup oldu.
ESKİŞEHİR (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup 4'üncü haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Pazarspor'a 6-2 mağlup oldu.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Yakup Özhan, Sinan Ertinğü, Sabri Üstünel
Eskişehirspor: Cengiz Köseer x, Hasan Uyğur x (Onurhan Uyanık dk. 77 x), Sezgin Coşkun xx, Onur Bayramoğlu x, Onur Arı x, Berkay Tanır xx, Cihangir Çağlıyan x (Arda Okumuş dk. 62 x), Utku Kızılkaya x, Buğra Çağlıyan x (Hakkı Tığlı dk. 57 x), Bartu Göçmen x, Doğukan Ünal x (Göktuğ Ünüvar dk. 57 x)
Yedekler: Efehan Kaptan, Kaan Gaman, Melih Nezir, Metehan Toprak, Atilla Karaca, Ömer Söyler
Teknik Direktör: Cem Karaca
Pazarspor: Tunahan Dikişçi xx, Kadir Yurdakul xx, Onur Civelek xx, Fatih Ergen xxx (Berk Kervankıran dk. 85?), Hakan Aydın xx (Mustafa Yıldırım dk. 74 x), Eray Karataş xxx (Uğur Can Semizoğlu dk. 73 x), Mehmet Kuruoğlu x (Birkan Yılmaz dk. 46 x), Emin Balcılar xx (Yusuf Ağın dk. 67 x), Emrah Öztürk x, Erkan Çam xx, Mehmet Demirözü xx
Yedekler: Melikhan Sarı, Oğuzhan Demir
Teknik Direktör: Selçuk Yıldırımkaya
Goller: Fatih Ergen (dk. 2 pen. ve dk. 60), Kadir Yurdakul (dk. 27), Eray Karataş (dk. 35 ve dk. 70), Hakan Aydın (dk. 51) (Pazarspor), Sezgin Coşkun (dk. 37), Berkay Tanır (dk. 47) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Utku Kızılkaya, Onur Arı, Onur Bayramoğlu, Bartu Göçmen (Eskişehirspor), Eray Karataş, Birkan Yılmaz (Pazarspor) - ESKİŞEHİR