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TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 Pazarspor: 6

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 Pazarspor: 6

TFF 2. Lig Beyaz Grup 4'üncü haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Pazarspor'a 6-2 mağlup oldu.

ESKİŞEHİR (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup 4'üncü haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Pazarspor'a 6-2 mağlup oldu.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Yakup Özhan, Sinan Ertinğü, Sabri Üstünel

Eskişehirspor: Cengiz Köseer x, Hasan Uyğur x (Onurhan Uyanık dk. 77 x), Sezgin Coşkun xx, Onur Bayramoğlu x, Onur Arı x, Berkay Tanır xx, Cihangir Çağlıyan x (Arda Okumuş dk. 62 x), Utku Kızılkaya x, Buğra Çağlıyan x (Hakkı Tığlı dk. 57 x), Bartu Göçmen x, Doğukan Ünal x (Göktuğ Ünüvar dk. 57 x)

Yedekler: Efehan Kaptan, Kaan Gaman, Melih Nezir, Metehan Toprak, Atilla Karaca, Ömer Söyler

Teknik Direktör: Cem Karaca

Pazarspor: Tunahan Dikişçi xx, Kadir Yurdakul xx, Onur Civelek xx, Fatih Ergen xxx (Berk Kervankıran dk. 85?), Hakan Aydın xx (Mustafa Yıldırım dk. 74 x), Eray Karataş xxx (Uğur Can Semizoğlu dk. 73 x), Mehmet Kuruoğlu x (Birkan Yılmaz dk. 46 x), Emin Balcılar xx (Yusuf Ağın dk. 67 x), Emrah Öztürk x, Erkan Çam xx, Mehmet Demirözü xx

Yedekler: Melikhan Sarı, Oğuzhan Demir

Teknik Direktör: Selçuk Yıldırımkaya

Goller: Fatih Ergen (dk. 2 pen. ve dk. 60), Kadir Yurdakul (dk. 27), Eray Karataş (dk. 35 ve dk. 70), Hakan Aydın (dk. 51) (Pazarspor), Sezgin Coşkun (dk. 37), Berkay Tanır (dk. 47) (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: Utku Kızılkaya, Onur Arı, Onur Bayramoğlu, Bartu Göçmen (Eskişehirspor), Eray Karataş, Birkan Yılmaz (Pazarspor) - ESKİŞEHİR

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 Pazarspor: 6

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 Pazarspor: 6

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 Pazarspor: 6

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 Pazarspor: 6

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 Pazarspor: 6

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 Pazarspor: 6

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 Pazarspor: 6 - Haberler Spor
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