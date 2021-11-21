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TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Pendikspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Pendikspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Eskişehirspor, evinde Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu.

ESKİŞEHİR (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Eskişehirspor, evinde Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Onur Bingöl, Buğra Can Semercioğlu, Yusuf Susuz

Eskişehirspor: Cengiz Köseer xx, Muhammet Akbulut x, Hasan Uyğur xx (Tolga Yakut dk. 84 ?), Onur Arı xx, Berkay Tanır x, Onurhan Uyanık x (Hakkı Tığlı dk. 84 ?), Utku Kızılkaya x, Arda Okumuş x, Buğra Çağlıyan x, Eren Altıntaş x (Eray Ertorun dk. 31 x), Bartu Göçmen x

Pendikspor: Haydar Yılmaz xx, Emir Alagöz x, Onur Eriş xx (Enes İlkin dk. 76 x), Çağrı Giritlioğlu xx (Süheyl Çetin dk. 89 ?), Serdar Cansu xx, Burak Aydın x (Görkem Bitin dk. 46 xxx), Zahit Fındık x (Volkan Okumak dk. 88 ?), Erman Bulucu xx (Kerem Kaya dk. 76 x), Serdar Deliktaş xx, Mesut Özdemir xx, Tarık Tekdal x

Kırmızı kart: Utku Kızılkaya (dk. 28) (Eskişehirspor)

Gol: Görkem Bitin (dk. 80) (Pendikspor)

Sarı Kartlar: Onur Eriş (Pendikspor), Berkay Tanır, Bartu Göçmen (Eskişehirspor) - ESKİŞEHİR

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Pendikspor: 1

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Pendikspor: 1

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Pendikspor: 1

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Pendikspor: 1

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Pendikspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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