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TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1

TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta karşılaşmasında Bayburt Özel İdare Spor'u ağırlayan Afyonspor, rakibini 2-1 mağlup etti.

BAYBURT (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta karşılaşmasında Bayburt Özel İdare Spor'u ağırlayan Afyonspor, rakibini 2-1 mağlup etti.

Stat: Zafer

Hakemler: Mehmet Şükrü Közcü xx, Oğuz Akyüz xx, Emre Demirel xx,

Afyonspor: Anıl Atağ xx, Alper Tursun xx ( İsmail Haktan Odabaşı dk. 77 x), Melik Derin x (Doğan Ateş dk. 33 x), Doğukan Emeksiz xx (İlke Tankul dk. 77 ?), Emre Dayan xx (Cihan Özkara dk. 89 ?), Nazmi Candoğan xx, Erdinç Pekgöz xx, Erhan Şentürk xx (Feyyaz Belen dk. 89 ?), Fatih Aktay xx, Mithat Pala xx, Celal Hanalp xx,

Bayburt Özel İdare Spor: Zülfük Özer xx, Ömer İnan xx, Sefa Narin xx, Ali Aydemir xx (İbrahim Carlak dk. 89 ?), Onur Kolay xx, Emre Şahin xx, Uğur Aygören xx (Tarık Mayhoş dk. 86 ?), Yunus Emre Yalçın xx, Uğur Mustafa Türk xx, Ali Fırat Okur xx, Ömer Esenkaya xx,

Goller: Erhan Şentürk (dk. 50 pen.), Alper Tursun (dk. 63) (Afyonspor), Ömer Esenkaya (dk. 27) (Bayburt Özel İdare Spor)

Sarı kartlar: Erhan Şentürk, İsmail Haktan Odabaşı, (Afyonspor), Zülfük Özer, Emre Şahin (Bayburt Özel İdare Spor) - AFYONKARAHİSAR

TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1

TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1

TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1

TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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