Tff 2. Lig
Stat: Afyonkarahisar Yeni Şehir StadıHakemler: Oğuzhan Uğurlu, Aykut Onar, Sefa Özcan, Aytaç GeçgelAfjet Afyonspor: Murat Demir, Ömer Çelik, Bayram Çetin, Yasin Yener (Dk. 71 Erdi Zengin), Serdar Cansu, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, Tugay Adamcıl (Dk.
Stat: Afyonkarahisar Yeni Şehir Stadı
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Aykut Onar, Sefa Özcan, Aytaç Geçgel
Afjet Afyonspor: Murat Demir, Ömer Çelik, Bayram Çetin, Yasin Yener (Dk. 71 Erdi Zengin), Serdar Cansu, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, Tugay Adamcıl (Dk. 65 Uğur Durmuş), İsmet Benli, Oltan Karakullukçu (Dk.82 Abdulkadir Kuzey), Murathan Buruş
Mersin İdmanyurdu: Hasan Daş, Mesut Ağgül (42 Doğukan Ateş), Kudbettin Tekin Oğrak, Emrah Özyaylaz, Mahmut Metin, Bekin Can Sönmez (Dk. 71 Oğulcan Evin), Mert Arabacı, Emre Güney Aras, Nurullah Kaya, Gökhan Akkan, Yiğit Can Ayaz
Goller: Dk. 9, Dk. 46 Oltan Karakullukçu, Dk. 43 Tugay Adamcıl (Afjet Afyonspor), Dk. 45 Emrah Özyaylaz (Mersin İdmanyurdu)
Sarı kartlar: Dk. 28 Bayram Çetin, Dk. 75 Ali Kılıç (Afjet Afyonspor), Dk. 86 Mahmut Metin (Mersin İdmanyurdu)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Ligi 2017-2018 sezonunun 2. hafta maçında, kırmızı grupta mücadele eden Afjet Afyonspor, Mersin İdmanyurdu'nu 3-1 yendi.