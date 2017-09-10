Tff 2. Lig
TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor ile sahasında seyircisiz oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor ile sahasında seyircisiz oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.
Stad: S.S Tesisleri
Hakemler: Emre Kargın xx, Mustafa Han xx, Ufuk Uğurlu xx
Amed Sportif Faaliyetler: Zülküf Özer x, Mazlum Demir x, Erdi Bakırcı x, Şahin Şafakoğlu x, Efe Halil Özarslan x, Mansur Çalar x (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 34 xx), Cumhur Yılmaztürk x, Mehmet Sıddık İstemi xx, Abdullah Topkara x, Deniz Naki xx, Timur Kosovalı x
Sivas Belediyespor: Serkan Demirol xx, Nuri Melih Mursal xx, Uğur Bulut xx, Feyyaz Belen x, Samet Katanalp x, Ozan Kılıçoğlu xx, Ahmet Arı xx, Hüseyin Bak xx, Hakan Yağmurkaya x, Tunay Acar xx, Niyazi Batuhan Salman x
Goller: Deniz Naki (dk. 49 P.A) (Amed Sportif Faaliyetler), Ozan Kılıçoğlu (dk. 1) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Timur Kosovalı (dk. 21) (Amed Sportif Faaliyetler), Uğur Bulut (dk. 32) (Sivas Belediyespor) - DİYARBAKIR