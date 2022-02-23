TFF 2. Lig : 1461 Trabzon FK: 0 Sakaryaspor: 1 - Haberler
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TFF 2. Lig : 1461 Trabzon FK: 0 Sakaryaspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 2. Lig : 1461 Trabzon FK: 0 Sakaryaspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında 1461 Trabzon FK sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında 1461 Trabzon FK sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Ozan Burak Akduman xx, Uğur Başdaş

1461 Trabzon FK: Özkan x, Onur Akdeniz x, Yasin Palaz x, Yunus Emre Gedik x, Ali Aytemur xx Hakan Yavuz x (Berkay Kara dk. 88 ?), Caner Aktaş x (Muammer dk. 72 x), Halil İbrahim x (Rahmi Anıl Başaran dk. 63 x), Hakan Yeşil x, İrfan Akgün x (Kerem Baykuş dk. 72 x), Yasin x (Özkan Yıldırım dk. 88 ?)

Yedekler: Mustafa, Erkul, Ahmet, Tunahan, Utku

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Sakaryaspor: Furkan xxx, Çağlayan xxx, Oğuz Kocabal xxx, Mehmet xxx, Onur xxx, Ümit xxx, Ömer Bozan xxx (Ömer Can dk. 56 x), Okan xxx, Ozan xxx (Onur dk. 70 x), Ali Özgün xxx (Tahir dk. 56 x), Burak xxx (Umut dk. 70 x)

Yedekler: Fatih, Eyüpcan, Hamza, Oğuz Yıldırım, Hurşit, Murat

Teknik Direktör: Ercüment Çoşkundere

Gol: Oğuz Kocal (dk. 90+8) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Yasin (1461 Trabzon), Onur, Ozan, Ömer (Sakaryaspor) - TRABZON

TFF 2. Lig : 1461 Trabzon FK: 0 Sakaryaspor: 1

TFF 2. Lig : 1461 Trabzon FK: 0 Sakaryaspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Kutluhan Bilgiç, 1461 Trabzon, Sakaryaspor, Spor, Haberler

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