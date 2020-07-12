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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Adana Demirspor: 3

TFF 1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde zirve yarışındaki Adana Demirspor, Ümraniyespor'a konuk oldu.

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Adana Demirspor: 3
12.07.2020 19:31 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:43

TFF 1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde zirve yarışındaki Adana Demirspor, Ümraniyespor'a konuk oldu. Karşılama konuk ekip Adana Demirspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Tarık'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Erkan Zengin, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 0-1

21. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Bahadır düşürüldü ve hakem Suat Arslanboğa bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gimbert kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

29. dakikada bu kez Dibba ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Suat Arslanboğa maçta üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Erkan Zengin ilk penaltıda olduğu gibi topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 0-2

32. dakikada sol kanatta topla buluşan Gökhan Süzen'in ceza sahasına yaptığı ortada Gimbert kafayı vurdu, kaleci Kurtuluş bu pozisyonda gole izin vermedi.

50. dakikada Hasic'in sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Glumac kafayı vurdu. Kaleci Kurtuluş'un dokunduğu top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erkan Zengin rakibinden sıyrılıp soldan bindiren Dibba'yı gördü. Savunmanın arkasına sarkan Dibba kalecinin üzerinden şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-3

58. dakikada Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş'un müdahalesi sonrasında Fernandes yerde kalırken, hakem Suat Arslanboğa, dördüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gökhan Süzen farkı 2'ye indirdi. 1-3

66. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Gökhan Süzen ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada Ajdin Hasic topu filelere gönderdi. 2-3

79. dakikada Alaaddin'in sağ kanattan ortasına Mücahit kafa ile vurdu top az farkla yandan auta çıktı.

89.dakikada Erkan Zengin'in kullandığı serbest vuruşta topu Burak, rahatlıkla kontrol etti.

90+4.dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Hasic'in şutunu kaleci Kurtuluş çeldi. Dönen topu Adana Demir savunması uzaklaştırdı.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Suat Arslanboğa x, Mehmet Kısal xx, Abdullah Bora Özkara xx

Ümraniyespor: Burak Öğür x, Alaaddin Okumuş x, Glumac x, Fernandes x, Yunus Emre Gedik x (Mücahit Can Akçay dk. 46 xx), Muhammed Gönülaçar x, Bahadır Taşdelen xx (Tarık Tekdal dk. 89 ?), Akabueze xx, Ajdin Hasic xx, Gökhan Süzen x, Gimbert x (Gomis dk. 46 xx)

Yedekler: Süleyman, Mustafa Eser, Emre Kurt, Erdem Seçgin, Muharrem Öner, Yunus Emre Mertoğlu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xxx, Tarık Çamdal xxx, Mitrovic xxx, Semih Güler xxx, Mehmet Uslu xxx, Sinan Kurt xxx, Erkan Zengin xxxx, Aosman xx (Tevfik Altındağ dk. 69 xx), Hasan Kılıç xxx, Mehmet Akyüz xxx (Kone dk. 86 ?), Dibba xxx (Berk Yıldız dk. 55 xx)

Yedekler: Vedat Karakuş, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Kosecki, Volkan Şen

Teknik Sorumlu: Cüneyt Dumlupınar

Goller: Erkan Zengin (dk. 9 pen. ve dk. 29 pen.), Dibba (dk. 54) (Adana Demirspor), Gökhan Süzen (dk. 58 pen.), Ajdin Hasic (dk. 66) (Ümraniyespor)

Kırmızı Kart: Glumac (dk. 88) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Ajdin Hasic (Ümraniyespor), Kurtuluş, Tevfik (Adana Demirspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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