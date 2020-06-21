TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Fatih Karagümrük: 1
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
22. dakikada Jorquera'nın ceza yayı üzerinden yerden yaptığı vuruşunda kaleci Burak, meşin yuvarlağı çeldi.
39. dakikada Ramazan'ın sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Fatih Kuruçuk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
40. dakikada sol kanattan Serkan pasında orta sahada topu alan Hasic'in uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
68. dakikada ceza sahası içinde Sobiech'in aşırtma vuruşunda kaleci Burak'ı üzerinden giden topu Tarık son anda çizgiden çıkardı.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Emre Malok xx, Cemal Bingül xx, Hasan Hüseyin Tetik xx
Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaaddin Okumuş xx, Tarık Tekdal xx, Glumac xx, Yunus Emre Gedik xx, Muhammed Gönülaçar xx, Serkan Göksu x (Bahadır Taşdelen dk. 72 x), Hasic xxx (Yunus Emre Mertoğlu dk. 84 ?), Bentley xx, Nouri xx, Gimbert x (Mücahit Can dk 72. x)
Yedekler: Enes, Emre, Muharrem, Erdem, Tonci Mujan, Mustafa
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Fatih Karagümrük: Aykut Özer xx, Ramazan Civelek xx (Erdal dk. 89 ?), Fatih Kuruçuk xxx, Barış Başdaş x, Bülent Cevahir xx (Alparslan dk. 59 x), Attamah xx, Zeki Yıldırım xxx, Erik Sabo xx, Alassane xx (Emeghara dk. 82 ?), Jorquera xx, Sobiech xx
Yedekler: Murat, Koray, Çağrı, Engin, Muhammed, Efe
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Hasic (dk. 40) (Ümraniyespor), Fatih Kuruçuk (dk. 39) (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Barış Başdaş (dk. 90+2) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Serkan Göksu, Glumac, Yunus Emre Gedik, Tarışk Tekdal (Ümraniyespor), Attamah, Sobiech (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL
Kaynak: İHA