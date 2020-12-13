TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Ankara Keçiörengücü'nü ilk yarıda Thuram'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Ankara Keçiörengücü'nü ilk yarıda Thuram'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Keçiörengücü savunmadan çıkmak isterken Gökcan araya girdi ve Mert ile çarpışarak yerde kaldı. Seken topu önünde bulan Pucko'nun ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruş yandan auta gitti.

26. dakikada Soner'in ceza alanı dışı sağ tarafından kaleye yaklaşık 30 metreden çektiği sert şut kaleci Angeler'de kaldı.

44. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Gökcan'ın ara pasında ceza sahasına giren Thuram'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0

46. dakikada Thuram'ın pasında topla buluşan Pucko kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Birkan açıyı kapatarak gole izin vermedi.

58. dakikada Süleyman'ın pasında topu kontrol eden Manaj ceza sahası dışından şansını denedi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Angeler topu kontrol etti.

64. dakikada Soner'in soldan ceza sahasına çevirdiği pasta savunmanın uzaklaştıramadığı top Dodoo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda top az farkla auta çıktı.

Stat: Vefa

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Murat Temel xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Tuzlaspor: Philip Angeler xxx, Erdem Özgenç xxx, İsmail Konuk xxx, Tarık Tekdal xxx, Yasin Güreler xx, Arif Morkaya xx, Aias Aosman xx (Vedat. dk. 61 xx), Matej Pucko xx (Samet Asatekin dk. 90+2 ?), Ahmet Yazar xx (Onat Kutay dk. 83 ?), Gökcan Kaya xx, Thuram xxx

Yedekler: Metin Erol, Baran Işık, Adama Sarr, Özgür Can Özcan

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Ankara Keçiörengücü: Muhammed Birkan xx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Akaydın xx, Mert Kula xx, Soner Gönül xx, Süleyman Olgun xxx, Cem Ekinci x (Dodoo dk. 61 x), Barış Alper Yılmaz xx, Burak Aydın x, Uğur Utlu xx (İrfan dk. 67 xx), Manaj x

Yedekler: Boran Güngör, Ogün Bayrak, Dialiba, Fatih Solmaz, Ilir Mustafa, Kone

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Gol: Thuram (dk. 44) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Cem Ekinci, Muhammed Birkan, Barış (Ankara Keçiörengücü), Arif Morkaya, Aosman, Vedat (Tuzlaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı