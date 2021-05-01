TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Adanaspor: 2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Adanaspor: 2

TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Adanaspor: 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 33. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 3-2 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Del Valle'nin orta şut karışımı vuruşunda kaleci Burak topa sahip oldu.

15. dakikada Erkan'ın sağdan ortasında Selçuk kafayla topu filelere yolladı. 1-0

23. dakikada Erkan savunma arkasına sarktı. Aşırtma vuruşu üst direkten döndü. Savunma topu kornere yolladı.

52. dakikada Atalay'ın 25 metreden sert şutunu Ali kurtardı.

66. dakikada İnnocent'in sağdan getirdiği topu Serdar filelere yolladı. 1-1

67. dakikada Ahmethan ceza sahası dışından bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-2

75. dakikada Orhan'ın ortasında iyi yükselen Erkan, topu kafayla filelerle yolladı. 2-2

83. dakikada kullanılan korner atışının ardından Adanaspor ceza sahasında oluşan karambolde topuö önünde bulan Orhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Emre Malok xxx, Mehmet Kapluhan xx, Ogün Kamacı xx

RH Bandırmaspor: Ali Serçek xx, Fırat Arıkan xx (Hakan Bilgiç dk. 82 ?), Feyyaz Belen xx (Abdurrahim Dursun dk. 72 x), Erkan Taşkıran xxx, İshak Çakmak xx, Selçuk Alibaz xxx, Mehmet Yiğit xx, Yonathan Del Valle xx (Bahatı Rafıkı Vital dk. 68 x), Orhan Ovacıklı xxx, Aygün Özışıkyıldız xx (Ruben Rayos Serna dk. 68 x), Rahmi Anıl Başaran x (Mert Ali Atakulu dk. 69 x)

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Gökhan Değirmenci, Berat Satılmış, Taha Yalçıner

Teknik Direktör: Mustafa İzgi

Adanaspor : Burak Çapkınoğlu xx, Serkan Özkan xxx (İko Seth dk. 80 ?), Isaac Donkor xx, Muhammet Ömer Çakı xx (Harun Kaya dk. 59 x), Atalay Babacan xxx (Berkan Fırat dk. 58 x), Celil Yüksel xx, Evren Korkmaz xx, Sampson Onyedikachi Agoha xx (Kingsley İnnocent dk. 58 xx), Uğurcan Yazğılı xx (Fıratcan Üzüm dk. 89 ?), Ahmethan Köse xxx, Hıfsullah İsmail Erdoğan xx

Yedekler: Halil İbrahim Yılmaz, Papa Mustapha Daniel, Adolphe Belem, Ergin Keleş, Cenk Alptekin

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Goller: Selçuk Alibaz (dk. 15), Erkan Taşkıran (dk. 75), Orhan Ovacıklı (dk. 83) (Bandırmaspor), Serdar Özkan (dk. 66), Ahmethan Köse (dk. 67) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Aygün Özışıkyıldız, Orhan Ovacıklı (Bandırmaspor) - BALIKESİR

TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Adanaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Adanaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Adanaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Adanaspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Fatih Terim'den TFF'ye gönderme: Başka konularda karar alamayanları jet hızıyla tepki vermesinden ötürü tebrik ediyorum
Fatih Terim'den TFF'ye gönderme: Başka konularda karar alamayanları jet hızıyla tepki vermesinden ötürü tebrik ediyorum

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Derya Yanık Adnan Menderes Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hakan Altun Ebru Gündeş Serdar Ortaç
Spor Gökhan Töre Rıza Kayaalp Gökhan Gönül Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Adanaspor: 2 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 18:41:32. #1.14#

title