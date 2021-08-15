TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
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TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TFF 1. Lig'in ilk hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Menemenspor, rakibini 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in ilk hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Menemenspor, rakibini 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

13. dakikada Mahamadou Ba'nın pasında topla buluşan Toni Correia Gomes'in ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta top direğe çarparak auta gitti.

37. dakikada Toni Correia Gomes'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Sagat meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

47. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Oltan Karakullukçu, müsait durumda pozisyondan yararlanamadı.

63. dakikada Ahmet Sagat'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim Akanbi Rasheed kaleciyi geçemedi.

82. dakikada Mahamadou Ba'nın uzun pasında, kale önünde topla buluşan İbrahim Akanbi Rasheed'in şutu kalecide kaldı.

90+4. dakikada Emre Özer'in soldan pasında rakip defansın arkasında topla buluşan Mahamadou Ba, kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Ogün Kamacı xx

Menemenspor: Batuhan Şen xx, Mazlum Demir xx, Mete Çelik xx, Sinan Akgöl xx, Mahamadou Ba xxx (Cem Çelik dk. 90+5 ?), Ömer Şahbaş xx, Berkan İbrahim Çakır xx (Emre Özer dk. 79 x), Adamu Alhassan xx, Ahmet Sagat xxx (Mohamed Mahdi Sabbah dk. 90 ?), Toni Correia Gomes xx, İbrahim Akanbi Rasheed xx

Yedekler: Emir Akay, Kerem Paykoç, Emre Batuhan Adıgüzel, Batuhan Kırdaroğlu, İlyas Bircan, Umutcan Akay, Ahmet Aslan

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Jakub Szumski x, Aykut Demir x, Gökhan Kardeş xx, Mustafa Yumlu xx, Orhan Ovacıklı x (Mustafa Akbaş dk. 73 x), Mücahit Albayrak xx (Muhammed Furkan Özhan dk. 80 x), Ahmet Canbaz xx, Arvydas Novikovas xx, Gökhan Alsan xx, Oltan Karakullukçu xx, Celal Hanalp x (Özgür Sert dk. 46 x)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Cengizhan Bayrak, Güney Yılmaz, Hüseyin Mevlütoğlu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Ahmet Sagat (dk. 37), Mahamadou Ba (dk. 90+4) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Celal Hanalp, Gökhan Alsan, Ahmet Canbaz, Özgür Sert (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Mahamadou Ba (Menemenspor)

(Ali Gözeten/İHA)

TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Haberler
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