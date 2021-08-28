TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Ümraniyespor: 4
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TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Ümraniyespor: 4

TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Ümraniyespor: 4
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Menemenspor, sahasında Ümraniyespor'a 4-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Menemenspor, sahasında Ümraniyespor'a 4-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

2. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Valle'nin ortasında Camara rakiplerini saf dışı bırakarak şutunu çekti, top kaleci Batuhan'dan döndü. Pozisyonun devamında topla buluşan Bammou'nun şutunda ise top kale savunmadan sekti.

3. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Kartal Yılmaz'ın ortasında Ercan Coşkun topu Alim Öztürk'e çevirdi. Alim'in kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 0-1

12. dakikada Kartal Yılmaz ile korner kullanan Ümraniyespor'da Bammou'nun kafa vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı. Dönen topu Alim Öztürk tamamladı. 0-2

16. dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Oğuz Gürbulak'ın yaptığı ortaya ortaladı, arka direkte kafa vuruşu yapan Serkan Göksu, topu filelerle buluşturdu. 0-3

69. dakikada Kartal'ın ortasında topa iyi yükselen Camara kafayla Ümraniyespor'un dördüncü golünü kaydetti. 0-4

78. dakikada gelişen Menemenspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Rasheed'in vuruşunda Yiğithan Güveli topu çizgiden çıkardı.

90. dakikada sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Onur Ayık'ın ortasında ceza sahası içinde topa kafa vuruşu yapan Kehinde'nin pozisyonunda top sağ kale direğinden oyun alanına döndü.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Mert Bulut xx, Ferhat Çalar xx

Menemenspor: Batuhan Şen xx, Sinan Akgöl x, Mazlum Demir x, Ömer Şahbaz x, Mete Çelik x (Emre Adıgüzel dk. 85 ?), Alhassan xx (Cem Çelik dk. 90 ?), Ba xx, Emre Özer x (Abdullah Aydın dk. 72 x), Gomes x (Batuhan Kırdaroğlu dk. 46 x), Rasheed x, Ahmer Sagat x

Yedekler: Murat Hocaoğlu, İlyas Bircan, Sabbah, Ahmet Aslan, Berkan Çakır, Kerem Paykoç

Teknik Sorumlu: Cenk Laleci

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Vrsajevic xx (Mrsic dk. 71 x), Alim Öztürk xxx (Yiğithan Güveli dk. 72 x), Glumac xx, Ercan Coşkun xx, Kayra Yılmaz xx, Serkan Göksu xx, Oğuz Gürbulak xx (Emre Nefiz dk. 72 x), Camara xx (Onur Ayık dk. 84 ?), Del Valle xx, Bammou x (Kehinde dk. 33 x)

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Yunus Mertoğlu, Mustafa Karagöz, Muammer Taşkan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Alim Öztürk (dk. 3 ve 12), Serkan Göksu (dk. 16), Camara (dk. 69) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Alim Öztürk, Vrsajevic (Ümraniyespor) - İZMİR

TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Ümraniyespor: 4
TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Ümraniyespor: 4
TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Ümraniyespor: 4
TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Ümraniyespor: 4
TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Ümraniyespor: 4
TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Ümraniyespor: 4
TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Ümraniyespor: 4
TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Ümraniyespor: 4
TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Ümraniyespor: 4
TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Ümraniyespor: 4
TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Ümraniyespor: 4
TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Ümraniyespor: 4
TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Ümraniyespor: 4

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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