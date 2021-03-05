TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 Ankara Keçiörengücü: 0
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TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 Ankara Keçiörengücü: 0

05.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:04
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

22. dakikada sağ taraftan Eduart Rroca'nın ceza sahası içine girip son çizgiye inerek içeriye çevirdiği pasta penaltı noktası üzerinde Eslem Öztürk'ün yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

41. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Mirkan Aydın'ın vuruşunda kaleci Metin Uçar'dan dönen topu alan Levent Ayçiçek altıpastan tamamlamak istedi fakat meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

49. dakikada Levent Ayçiçek'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda sol direkten dönen topu kaleci Metin Uçar çeldi, defans uzaklaştırdı.

52. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mehmet Tayfun Dingil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden çıktı.

86. dakikada Valon Ethemi'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Emre Kargın xx, Deniz Turgut xx, Mehmet Akıncık xx

İstanbulspor: Marin Ljubic xx, Melih Kabasakal xx, Mehmet Yeşil xx, Wellington xx, Ali Yaşar xx, Onur Ergün xx, Eslem Öztürk xx (Valon Ethemi dk. 75 x), Mirkan Aydın xx, Eduart Rroca xx, Levent Ayçiçek xx, İbrahim Yılmaz xx

Yedekler: Muhammed Alperen Uysal, Ali Dere, Tayyip Ebrar Cumur, Uygar Mert Zeybek, Koray Kılınç, Egehan Gök, Kerem Baykuş, Mehmet Uslu, Kağan Miray Bağış

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Ogün Bayrak xx (Abdulkadir Korkut dk. 46 x), Mehmet Tayfun Dingil xx, Mert Kula xx, Soner Gönül xx, Uğur Utlu xx, Kamal Issah xx (Burak Aydın dk. 60 x), Ilir Mustafa xx (Diallo dk. 72 ), Cem Ekinci xx (Dialiba Diabang dk. 72 x), Barış Alper Yılmaz xx (Melik Derin dk. 84 ?), Emeka Eze xx

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Muharrem Cihan, Bilal Budak, Haşim Arda Sarman, Edin Hamidovic xx

Teknik Direktör: İlker Püren

Sarı kartlar: Mert Kula (Ankara Keçiörengücü), Wellington (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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