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TFF 1. Lig: Giresunspor: 3 Adanaspor: 1

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor, Adanaspor'u konuk etti.

TFF 1. Lig: Giresunspor: 3 Adanaspor: 1
19.06.2020 23:08 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:16

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor, Adanaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

32. dakikada Celil'in yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleci Metin topu kornere çeldi.

40. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Ahmet İlhan'ın sert şutu üstten dışarı gitti.

59. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Celil'in sert şutunda Ahmet Kesim'e çarpan top kaleci Metin'i yanıltarak ağlarla buluştu. 0-1

65. dakikada Milinkovic'in köşe atışında ceza sahası içinde Rusescu kafa vuruşu yan direkten geri döndü. Dönen topu Ahmet Kesim ağlara yolladı. 1-1

69. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Del Valle'nin sert şutunda İrfan Can'den seken topu Milinkovic uygun durumda auta yolladı.

90+5. dakikada sol kanattan Del Valle'nin ortasında arka direkte Rusescu topu filelere gönderdi. 2-1

90+6 dakikada Rusescu ceza sahası içinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına gelen Rusescu, topu ağlarla buluşturdu. 3-1

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Mehmet Ali Akkor xx, Ali Tuna x

Giresunspor: Metin Erol xx, Muhammed Bayır xx, Numan Çürüksu xx, Ahmet Kesim xxx, Milinkovic xx, Ahmet İlhan xx (Del Valle dk. 60 xx), Landel xxx, Mehmet Güven xx (Foguinho dk. 90 ?), Mehmet Taş xx, Özgürcan Özcan xxx (Alpay Koçaklı dk. 85 ?), Rusescu xxx

Yedekler: Facchini, Muhammet Ertürk, Berkan Yıldırım, Ertuğrul Şenlikoğlu, Murat Akça, Muhayer Oktay, Veysel Ünal

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Adanaspor: İrfan Can x, Canberk Dilaver xx, Hakan Çinemre xx, Evren Korkmaz x, Savaş Polat x (Amidou Diop dk. 85 ?), Celil Yüksel xx, Bagayoko x (Hakan Barış dk. 61 x), Uğurcan Yazğılı x (Furkan Özçal dk. 74 x), Eren Keleş x (Mbilla Etame dk. 85 ?), Umut Sözen x (Ahmet Dereli dk. 60 x), Eze xx

Yedekler: Karacic, Özkan Taştemur, Gleison

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Goller: Ahmet Kesim (dk. 65), Rusescu (dk. 90+5 ve 90+6 pen.) (Giresunspor), Celil Yüksel (dk. 59) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Rusescu (Giresunspor), Uğurcan, Hakan Barış, Foguinho (Adanaspor) - GİRESUN

Kaynak: İHA

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